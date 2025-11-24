ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek (Nemetschek SE) beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET

