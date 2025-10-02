Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 117 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./ag/zb

