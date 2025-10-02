Nemetschek Aktie
Marktkap. 12,5 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 117 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
109,70 €
|Abst. Kursziel*:
13,95%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
112,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
