Nemetschek Aktie
Marktkap. 12,42 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Hold" belassen. Der Unternehmenschef des Bausoftwarespezialisten habe Zuversicht ausgestrahlt hinsichtlich der langfristigen Wachstumsziele, schrieb Nay Soe Naing nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Hold
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
107,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,74%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
109,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,24%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
126,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|11:46
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|11:46
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|22.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG