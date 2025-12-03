DAX 23.843 +0,6%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.880 -0,5%Euro 1,1676 +0,0%Öl 62,80 +0,1%Gold 4.194 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
94,85 EUR +0,75 EUR +0,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,04 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

08:46 Uhr
Nemetschek SE Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
94,85 EUR 0,75 EUR 0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Beim Bausoftwarespezialisten Nemetschek rechnet er allerdings mit abnehmendem Wachstum und sieht Enttäuschungsrisiken für die Markterwartungen. Die Anleger dürften die KI-Konkurrenz zudem weiter kritisch sehen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Underweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
94,05 €		 Abst. Kursziel*:
-4,31%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
94,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,11%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:46 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nemetschek Overweight Barclays Capital
05.11.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Mittwochnachmittag nach
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Mittag Verluste
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Nemetschek SE-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group continues its very strong and profitable growth in Q3 2025 and reconfirms its updated guidance for the full year 2025
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen