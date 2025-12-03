Nemetschek Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Beim Bausoftwarespezialisten Nemetschek rechnet er allerdings mit abnehmendem Wachstum und sieht Enttäuschungsrisiken für die Markterwartungen. Die Anleger dürften die KI-Konkurrenz zudem weiter kritisch sehen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Zusammenfassung: Nemetschek Underweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
94,05 €
|Abst. Kursziel*:
-4,31%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
94,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,11%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
122,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
