Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 92,45 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 92,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 91,30 EUR. Mit einem Wert von 93,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.526 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 33,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 87,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,68 Prozent.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,625 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 123,72 EUR aus.

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 293,13 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,03 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

