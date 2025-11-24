DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag fester

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 91,75 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 91,75 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 93,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,10 EUR. Zuletzt wechselten 9.058 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 87,20 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 5,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,625 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 123,72 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 293,13 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

