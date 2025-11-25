Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 91,80 EUR.
Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 91,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 91,80 EUR. Bei 93,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 6.603 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.
Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 87,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 5,01 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,625 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,72 EUR.
Am 04.11.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 293,13 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.
Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Nemetschek SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Nemetschek SE Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
