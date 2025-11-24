Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag fester

DAX23.211 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,44 -0,1%Gold4.071 +0,1%
So bewegt sich Nemetschek SE

24.11.25 12:06 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 93,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
93,15 EUR 2,90 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 11:47 Uhr 4,1 Prozent. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 93,85 EUR. Bei 92,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 32.495 Stück.

Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,20 EUR am 19.11.2025. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 7,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,625 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,72 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,85 Prozent auf 293,13 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

