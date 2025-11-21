DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

21.11.25 16:08 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 89,40 EUR zu. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,85 EUR an. Mit einem Wert von 88,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.015 Stück gehandelt.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (87,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 125,44 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 293,13 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,03 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 19.03.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
