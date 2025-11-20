Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Mittag zu

Kurs der Nemetschek SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 89,50 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 89,50 EUR. Bei 89,95 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.191 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 54,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,20 EUR fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 2,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,628 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 125,44 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 04.11.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 293,13 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 19.03.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert