Nemetschek SE

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Nachmittag fester
20.11.25 16:08 Uhr

20.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 89,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
90,00 EUR 0,90 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 89,65 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,05 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,65 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 37.891 Aktien.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 87,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 2,73 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,628 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 125,44 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293,13 Mio. EUR im Vergleich zu 253,03 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
