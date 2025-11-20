DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -2,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin75.864 -4,2%Euro1,1529 -0,1%Öl63,13 -0,8%Gold4.079 ±0,0%
Wasserstoff-Krise?

Plug Power-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen: Ist der Abwärtstrend nun gestoppt?

20.11.25 22:18 Uhr
NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie erneut tiefer - Wann kommt das Ende der Abwärtsspirale? | finanzen.net

Nach zuletzt anhaltenden Verlusten kann sich die Aktie von Plug Power etwas erholen. Doch ist das schon das Ende des Abwärtstrends?

• Durchatmen für Anleger von Plug Power
• Zuletzt ein Bündel schlechter Nachrichten
• Nettoverlust in Q3, Förderung der Regierung ausgesetzt

Die Plug Power-Aktie durchlebte zuletzt schwere Zeiten. Sie verlor in den letzten fünf Handelstagen rund 30 Prozent und auf Monatssicht sogar 34,39 Prozent an Wert. Nachdem es allein am Vortag an der NASDAQ um beachtliche 11,21 Prozent abwärts ging, verlor sie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen doch noch 0,53 Prozent auf 1,8900 US-Dollar.

Doch ist die Talfahrt des Wasserstoff-Spezialisten damit tatsächlich gestoppt? Die Fundamentaldaten geben wenig Anlass zur Hoffnung.

Dramatische Verschlechterung der Finanzkennzahlen

Die jüngsten Quartalszahlen von Plug Power, veröffentlicht am 10. November, zeigen ein Unternehmen in tiefgreifenden Schwierigkeiten. Während der Umsatz mit 177,06 Millionen US-Dollar leicht um 1,9 Prozent im Jahresvergleich zulegen konnte, eskalierte der Nettoverlust auf alarmierende 363,5 Millionen Dollar - eine Verschlechterung um 72,14 Prozent gegenüber dem bereits schwachen Vorjahresquartal.

Besonders besorgniserregend: Die Bruttomarge liegt mit etwa -68 Prozent tief im negativen Bereich, was bedeutet, dass das Unternehmen für jeden Dollar Umsatz erheblich mehr als einen Dollar an Kosten hat.

Staatliche Förderung auf Eis gelegt

Ein weiterer schwerer Schlag für Plug Power ist die Aussetzung der Aktivitäten im Zusammenhang mit einem 1,66-Milliarden-Dollar-Darlehen des US-Energieministeriums (DoE), was die Finanzierungsaussichten erheblich verschlechtert. Diese Maßnahme folgt einer generellen Pause bei der US-Förderung nachhaltiger Projekte und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Unsicherheit am Markt.

Die Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung wird damit zu einem immer deutlicheren Risikofaktor für das Geschäftsmodell des Wasserstoffspezialisten. Die Möglichkeit einer dauerhaften Kürzung oder gar Streichung solcher Förderungen hängt wie ein Damoklesschwert über der Zukunft des Unternehmens.

Neuer Großauftrag verpufft an der Börse

Trotz der finanziellen Herausforderungen konnte Plug Power am 17. November einen neuen bedeutenden Auftrag vermelden. Das Unternehmen wird 55 MW seiner GenEco-Elektrolyseure für drei britische Wasserstoffprojekte in Zusammenarbeit mit Carlton Power liefern. Unter normalen Umständen hätte eine solche Nachricht für Kursgewinne sorgen können, doch im aktuellen Marktumfeld verpuffte der positive Impuls vollständig. Die Ankündigung wurde vom negativen Gesamttrend und den fundamentalen Bedenken der Investoren komplett überschattet.

Extreme Volatilität signalisiert Marktunsicherheit

Die Plug Power-Aktie hat sich zu einem der volatilsten Werte am Markt entwickelt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 100 Handelstage mit Kursbewegungen von über 5 Prozent registriert - ein klares Zeichen für die extreme Unsicherheit der Investoren.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

