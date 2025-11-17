Analystendruck

Plug-Power meldet den größten Elektrolyseur-Auftrag seiner Firmengeschichte in Großbritannien. Trotzdem steht die Aktie nach einem Analysten-Update erneut unter Druck.

• Plug Power liefert 55 MW GenEco-Elektrolyseure für drei grüne Wasserstoffprojekte von Carlton Power

• Trotz Großauftrag: Kursbelastung durch gesenktes Kursziel und Q3-Schwäche

• Analystenstimmung gemischt: TipRanks-Konsens liegt bei 3,09 Dollar mit 47 Prozent Aufwärtspotenzial



Größter UK-Elektrolyseurauftrag stärkt Plug Powers Europageschäft

Plug Power hat den bislang größten kombinierten Elektrolyseurauftrag im Vereinigten Königreich erhalten. Laut der offiziellen Mitteilung von Plug Power umfasst die Vereinbarung insgesamt 55 MW GenEco-PEM-Elektrolyseure, die in drei Projekte von Carlton Power fließen sollen: 30 MW nach Barrow-in-Furness in Cumbria, 15 MW in das Trafford-Green-Hydrogen-Projekt in Greater Manchester sowie 10 MW für die Anlage im südenglischen Plymouth. Die Produktionsstandorte werden von der britischen Regierung im Rahmen des Hydrogen Business Model (HAR1) unterstützt.

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass alle drei Anlagen ab 2027 grünen Wasserstoff liefern sollen, um industrielle Prozesse in der Region zu dekarbonisieren. Das Barrow-in-Furness-Projekt hat bereits einen langfristigen Abnahmevertrag mit Kimberly-Clark abgeschlossen, was die Planungssicherheit erhöht und Plug Power eine langfristige Serviceperspektive bietet.

Kursbelastung durch gesenktes Kursziel und Q3-Schwäche

Trotz der positiven Unternehmensmeldung startete die Aktie mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Nachdem die Plug Power-Aktie am Freitag bereits um rund zehn Prozent auf 2,24 US-Dollar einbrach, geht es am Montag an der NASDAQ zeitweise um weitere 6,35 Prozent auf 2,10 US-Dollar abwärts.

Investing.com führt den Kursrutsch auf eine Analystenbewertung zurück: Susquehanna-Analyst Biju Perincheril reduzierte das Kursziel von 3,50 auf 2,50 Dollar und bestätigte das "Neutral"-Rating. Begründet wurde dies unter anderem mit dem anhaltend unsicheren Marktumfeld für Wasserstoffanwendungen in den USA und der noch fragilen Nachfrageentwicklung.

Zudem verweise Susquehanna laut Investing.com auf schwache Zahlen im dritten Quartal, bei denen Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlten. Plug Power verzeichnete demnach 177 Millionen Dollar Umsatz bei einem Verlust von 0,31 Dollar je Aktie. So sehe das Analystenhaus zwar Fortschritte beim Cash Management, doch die erhoffte Stabilisierung brauche noch Zeit.

Auf Basis der Daten von TipRanks ist die Stimmung im Markt insgesamt gemischt: Von 16 Experten sprechen sich fünf für Kaufen aus, acht empfehlen Halten und drei raten zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,09 Dollar, was einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent entspricht.

Projektpipeline wächst, Turnaround-Frage bleibt offen

Plug Power sieht im Elektrolyseurgeschäft eine zentrale strategische Säule und erwartet laut Investing.com rund 200 Millionen Dollar Umsatz in diesem Segment für das kommende Jahr. Die langfristigen Serviceverträge und der Ausbau der Projektepipeline, insbesondere in Europa, sollen dabei helfen, die Skalierung voranzutreiben.

Gleichzeitig rechnet das Unternehmen mit Wachstumsimpulsen im Material-Handling-Bereich ab 2026. Ob der neue Großauftrag aus Großbritannien als Katalysator für neues Vertrauen am Kapitalmarkt dienen kann, bleibt jedoch offen. Auch wenn die Auftragslage solide erscheint, beeinflussen ausbleibende Profitabilität und Unsicherheiten im globalen Wasserstoffmarkt weiterhin die Kursentwicklung.

