DAX23.596 -1,2%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.805 -0,4%Bitcoin81.118 -0,3%Euro1,1598 -0,2%Öl64,26 -0,1%Gold4.057 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Analystendruck

Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab

17.11.25 17:03 Uhr
NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie fällt weiter - Großauftrag aus UK kann Abwärtstrend nicht stoppen | finanzen.net

Plug-Power meldet den größten Elektrolyseur-Auftrag seiner Firmengeschichte in Großbritannien. Trotzdem steht die Aktie nach einem Analysten-Update erneut unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,81 EUR -0,13 EUR -6,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power liefert 55 MW GenEco-Elektrolyseure für drei grüne Wasserstoffprojekte von Carlton Power
• Trotz Großauftrag: Kursbelastung durch gesenktes Kursziel und Q3-Schwäche
• Analystenstimmung gemischt: TipRanks-Konsens liegt bei 3,09 Dollar mit 47 Prozent Aufwärtspotenzial

Wer­bung

Größter UK-Elektrolyseurauftrag stärkt Plug Powers Europageschäft

Plug Power hat den bislang größten kombinierten Elektrolyseurauftrag im Vereinigten Königreich erhalten. Laut der offiziellen Mitteilung von Plug Power umfasst die Vereinbarung insgesamt 55 MW GenEco-PEM-Elektrolyseure, die in drei Projekte von Carlton Power fließen sollen: 30 MW nach Barrow-in-Furness in Cumbria, 15 MW in das Trafford-Green-Hydrogen-Projekt in Greater Manchester sowie 10 MW für die Anlage im südenglischen Plymouth. Die Produktionsstandorte werden von der britischen Regierung im Rahmen des Hydrogen Business Model (HAR1) unterstützt.

Aus der Pressemitteilung geht hervor, dass alle drei Anlagen ab 2027 grünen Wasserstoff liefern sollen, um industrielle Prozesse in der Region zu dekarbonisieren. Das Barrow-in-Furness-Projekt hat bereits einen langfristigen Abnahmevertrag mit Kimberly-Clark abgeschlossen, was die Planungssicherheit erhöht und Plug Power eine langfristige Serviceperspektive bietet.

Kursbelastung durch gesenktes Kursziel und Q3-Schwäche

Trotz der positiven Unternehmensmeldung startete die Aktie mit deutlichen Verlusten in die neue Woche. Nachdem die Plug Power-Aktie am Freitag bereits um rund zehn Prozent auf 2,24 US-Dollar einbrach, geht es am Montag an der NASDAQ zeitweise um weitere 6,35 Prozent auf 2,10 US-Dollar abwärts.

Wer­bung

Investing.com führt den Kursrutsch auf eine Analystenbewertung zurück: Susquehanna-Analyst Biju Perincheril reduzierte das Kursziel von 3,50 auf 2,50 Dollar und bestätigte das "Neutral"-Rating. Begründet wurde dies unter anderem mit dem anhaltend unsicheren Marktumfeld für Wasserstoffanwendungen in den USA und der noch fragilen Nachfrageentwicklung.

Zudem verweise Susquehanna laut Investing.com auf schwache Zahlen im dritten Quartal, bei denen Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlten. Plug Power verzeichnete demnach 177 Millionen Dollar Umsatz bei einem Verlust von 0,31 Dollar je Aktie. So sehe das Analystenhaus zwar Fortschritte beim Cash Management, doch die erhoffte Stabilisierung brauche noch Zeit.

Auf Basis der Daten von TipRanks ist die Stimmung im Markt insgesamt gemischt: Von 16 Experten sprechen sich fünf für Kaufen aus, acht empfehlen Halten und drei raten zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,09 Dollar, was einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent entspricht.

Wer­bung

Projektpipeline wächst, Turnaround-Frage bleibt offen

Plug Power sieht im Elektrolyseurgeschäft eine zentrale strategische Säule und erwartet laut Investing.com rund 200 Millionen Dollar Umsatz in diesem Segment für das kommende Jahr. Die langfristigen Serviceverträge und der Ausbau der Projektepipeline, insbesondere in Europa, sollen dabei helfen, die Skalierung voranzutreiben.

Gleichzeitig rechnet das Unternehmen mit Wachstumsimpulsen im Material-Handling-Bereich ab 2026. Ob der neue Großauftrag aus Großbritannien als Katalysator für neues Vertrauen am Kapitalmarkt dienen kann, bleibt jedoch offen. Auch wenn die Auftragslage solide erscheint, beeinflussen ausbleibende Profitabilität und Unsicherheiten im globalen Wasserstoffmarkt weiterhin die Kursentwicklung.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Plug Power Inc.

Nachrichten zu Plug Power Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Plug Power Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen