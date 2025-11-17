DAX23.766 -0,5%Est505.661 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,95 +2,6%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.396 +1,3%Euro1,1605 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.085 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
The RealReal: Online-Marktplatz für Secondhand-Luxusgüter überzeugt mit Plänen zur Profitabilitätssteigerung The RealReal: Online-Marktplatz für Secondhand-Luxusgüter überzeugt mit Plänen zur Profitabilitätssteigerung
Amazon-Aktie fester: Warum Amazon die Black Week ins Zentrum rückt Amazon-Aktie fester: Warum Amazon die Black Week ins Zentrum rückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Schnäppchenjagd voraus

Amazon-Aktie fester: Warum Amazon die Black Week ins Zentrum rückt

17.11.25 11:19 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon fester: Black Friday und Cyber Monday - die geschäftlichen Stellschrauben hinter der Black Week | finanzen.net

Der Black Friday steht kurz bevor - und beschränkt sich bei Amazon längst nicht mehr nur auf einen einzigen Tag. Stattdessen räumt der Online-Riese Sparfüchsen inzwischen mehr als eine Woche ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
204,70 EUR 1,50 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rabattaktion zu Black Friday bei Amazon immer länger
• Milliarden-Umsatz allein in Deutschland erwartet
• Amazon-Aktie reagiert auf Event oft positiv

Wer­bung

Am Freitag der kommenden Woche, dem 28. November, steht für Schnäppchenjäger mit dem Black Friday der wohl wichtigste Shopping-Tag des Jahres an. Der Online-Händler Amazon will davon möglichst stark profitieren und hat daher auch in diesem Jahr wieder eine ganze Black-Friday-Woche ausgerufen, die bereits an diesem Donnerstag beginnt. Dabei handelt es sich um ein strategisch ebenso kalkuliertes wie wirtschaftlich potentes Ereignis. Das große Rabattfestival, das zunehmend länger andauert, ist längst mehr als nur ein Konsumentenmagnet - es ist eine zentrale Säule im Jahresgeschäft des E-Commerce-Riesen. Während die Kunden Schnäppchenjagd betreiben, nutzt Amazon diesen Zeitraum, um Verkäufe zu stimulieren, Lagerbestände zu reduzieren und gleichzeitig wichtige Umsatzrekorde zu erreichen.

Das Geschäftsmodell hinter dem Rabattwahn

Amazon inszeniert die Black Week auch im Jahr 2025 bewusst lang: Laut offiziellen Angaben soll das diesjährige Event rund um Black Friday und Cyber Monday zwölf Tage dauern, vom 20. November bis zum 1. Dezember. Damit schafft der Konzern eine verlängerte Verkaufsphase, in der Massenumsätze generiert werden können, denn den Käufern winken laut Amazon hohe Rabatte.

Gleichzeitig dient die Aktion aber auch als strategisches Instrument für Amazon-Verkäufer: Kleine und große Händler auf der Plattform setzen vermehrt auf diesen Zeitraum, um Lagerumsätze deutlich zu steigern. Für viele Marken, etwa Elektronik- oder Spielzeughersteller, ist die Black Week ein Höhepunkt des Jahres, vergleichbar mit den traditionellen saisonalen Verkaufszyklen.

Wer­bung

Für die Aktionstage 2025 Black Friday und Cyber Monday prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE) ein Gesamtumsatzvolumen in Deutschland von rund 5,8 Milliarden Euro. Auf Basis dieses Marktvolumens dürfte Amazon in Deutschland während der Black-Week-Periode schätzungsweise zwischen 2,3 und 3,2 Milliarden Euro an Warenumsatz erzielen. Das entspräche einem Marktanteil an den Aktionstagen von circa 40 bis 55 Prozent. Das Basisszenario geht dabei von einem Amazon-Umsatz von rund 2,9 Milliarden Euro aus.

Risiken und Reaktionen: Arbeitskampf und Preistransparenz

Doch Amazon generiert innerhalb weniger Tage nicht nur Milliardenumsätze, sondern steht in dieser Zeit oft auch unter erheblichem Druck. Gewerkschaften wie Ver.di nutzten den Black Friday in der Vergangenheit gezielt, um lautstarke Aktionen zu organisieren. So beteiligten sich 2024 Tausende Beschäftigte in rund 30 Ländern an Streiks, davon betroffen waren auch deutsche Logistikzentren. Die Aktionen zielen in der Regel auf bessere Arbeitsbedingungen und verbindliche Tarifverträge ab.

Zudem steht Amazon zunehmend in der Kritik, wenn es um die Transparenz seiner Rabattmechanismen geht. So warnen Beobachter davor, dass manche Verkäufer Preise im Vorfeld künstlich erhöhen, um dann mit scheinbar spektakulären Black-Friday-Rabatten zu werben. Ebenso werden Rabatte meist im Verhältnis zum UVP gesetzt, um sie besonders hoch aussehen zu lassen - wobei auch außerhalb der Aktionszeiträume in vielen Fällen nicht der UVP verlangt wird.

Wer­bung

Kann auch die Amazon-Aktie vom Black Friday profitieren?

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Montag zeigt sich die Amazon-Aktie zeitweise um 1,23 Prozent höher bei 237,58 US-Dollar. Seit Jahresstart hat das Papier zwar nur überschaubare 6,97 Prozent an Wert gewonnen, doch die bevorstehende Rabattschlacht könnte neuen Rückenwind bringen. Denn Analysen würden laut dem Vermögensverwalter GSB zeigen, dass die Aktienkurse großer Einzelhändler wie Amazon rund um den Black Friday und den Cyber Monday oft anziehen. Nachhaltig sei diese Entwicklung allerdings in vielen Fällen nicht, heißt es weiter. Anleger sollten sich dessen bewusst sein, wenn sie sich die Amazon-Aktie vor Black Friday in den Einkaufswagen legen wollen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen