KI-Aktienrally

Palantir-Aktie leidet weiter unter Bewertungsbedenken: Wann Zzündet die Aktie die nächste Rally?

20.11.25 19:10 Uhr
Nach 20%-Korrektur: Palantir-Aktie rutscht trotz neuem Megadeal weiter ab | finanzen.net

Die Palantir-Aktie verliert nach einer Phase der Konsolidierung und Skepsis über die hohe Bewertung erneut an Boden. Nachrichten aus Australien bringen keinen Schub.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
136,50 EUR -7,44 EUR -5,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir-Aktie nimmt nach Konsolidierung vom Allzeithoch wieder Fahrt auf
• Trotz Korrektur verzeichnet die Aktie im Jahresverlauf 2025 weiterhin ein kräftiges Plus
• Neue Marktchancen in Australien

Die Palantir-Aktie zeigte deutliche Anzeichen einer Konsolidierungsphase und hat am Mittwoch 1,14 Prozent auf 165,42 Dollar verloren und tendierte damit rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch von Anfang November, das bei 207,52 US-Dollar markiert wurde. Am Donnerstag geht es dann unterdessen wieder um 3,94 Prozent auf 158,90 Dollar nach unten.

Die jüngste Serie von Verlusten deutet auf eine zunehmende Skepsis der Anleger hinsichtlich der hohen Bewertungsniveaus hin. Seit Jahresbeginn steht das Papier damit aber immer noch 119 Prozent im Plus.

Extreme Bewertung sorgt für Skepsis unter Analysten

Die Zurückhaltung der vergangenen Tage ist vor allem auf Bewertungsbedenken zurückzuführen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 387 gehört Palantir zu den am höchsten bewerteten Technologieunternehmen überhaupt. Diese extreme Bewertung spiegelt sich auch in den Analystenmeinungen wider: Von 16 beobachteten Analysten stufen bei TipRanks elf die Aktie lediglich mit "Hold" ein, während nur drei einen klaren Kauf empfehlen. Zwei Analysten raten sogar zum Verkauf der Anteile.

Langfristige Wachstumsstory bleibt intakt

Palantir profitiert aber weiterhin von seiner starken Position im KI-Bereich und seinen bestehenden Großverträgen mit Regierungen und Verteidigungsorganisationen. Die jüngste Korrektur könnte daher als gesunde Konsolidierung nach einem starken Anstieg betrachtet werden, während die fundamentale Entwicklung des Unternehmens weiterhin solide erscheint.

Neue Märkte in Australien: Neuer Schub für die Aktie?

Von Interesse ist eine Unternehmensnachricht: Auf dem australischen Markt konnte Palantir einen wichtigen Erfolg erzielen, wie aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung hervor geht. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine Plattformen das IRAP PROTECTED Level im Rahmen des Australian Information Security Registered Assessors Program (IRAP) erreicht haben.

Diese Zertifizierung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit australischen Regierungsbehörden und ermöglicht es nun einem breiteren Spektrum von Regierungs- und kommerziellen Kunden, Palantir Foundry zu nutzen und dabei die strengen nationalen Sicherheits- und Datenschutzstandards einzuhalten. Palantir Platform Australia (PPA) bietet fortschrittliche Cloud-Dienste, einschließlich Foundry und AIP, die in australischen AWS-Regionen gehostet werden. Das Erreichen des IRAP PROTECTED Levels gilt als Beleg für Palantirs Engagement für Sicherheit und Compliance und eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten in diesem wichtigen Markt.

In der Vergangenheit zeigte sich, dass die Palantir-Aktie sensibel auf neue Auftragsmeldungen für das Unternehmen reagiert und so bleibt abzuwarten, ob das Allzeithoch wieder in greifbare Nähe rücken wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

