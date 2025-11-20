DAX23.324 +0,7%Est505.585 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.476 +0,4%Euro1,1527 -0,1%Öl64,03 +0,6%Gold4.061 -0,4%
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

20.11.25 09:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 89,00 EUR.

Nemetschek SE
88,80 EUR -0,30 EUR -0,34%
Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 89,00 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 89,95 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 89,65 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 6.956 Aktien.

Bei 138,50 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 35,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 87,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,02 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 125,44 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293,13 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

