Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Mittag

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 88,60 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 88,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.781 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 56,32 Prozent Luft nach oben. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,58 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,628 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 125,44 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 04.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 293,13 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 253,03 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 19.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

