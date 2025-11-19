Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 89,10 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 89,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 89,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 87,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 34.408 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 55,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 125,44 EUR an.

Am 04.11.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 293,13 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 253,03 Mio. EUR eingefahren.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert