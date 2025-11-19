TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. November 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Halma, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Renk, Capital Markets Day
10:30 FRA: Valeo, Investor Day
13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
13:30 USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
14:30 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day
17:00 CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag)
22:15 USA: Gap, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Moderna, Capital Markets Day
USA: Intuit, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 10/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/25
12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 9/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Regionalpolitische Jahrestagung 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums unter dem Motto «Wachstum durch regionale Stärke», Chemnitz
Anwesend sind u. a. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zu Staatshilfe für Condor
11:00 DEU: Pk des Touristikkonzerns Alltours zum Geschäftsjahr 2024/25 + Reisetrends Sommer 2026, Düsseldorf
12:00 DEU: Online-Roundtable der Großbank UBS mit Ausblick auf das Investmentjahr 2026
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu EU-Finanzkorrekturen in der Strukturförderpolitik
DEU: Fachtagung Finanzaufsicht Bafin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frankfurt/M.
U.a. mit einem Vortrag der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde Amla, Bruna Szego
DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband Druck und Medien (BVDM) zur EU-Verpackungsverordnung, Berlin
BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschläge zu ergänzenden Altersvorsorgeprodukten
BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
+ 13.30 Pk u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zur Rolle der Natur als Verbündeter im Klimaschutz und Vorstellung des weiterentwickelten deutschen Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK 2.0)
SAF: Spitzentreffen von Vertretern der EU und Südafrikas
Die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen initiierte Gruppe, soll internationale Partner zusammenbringen, um Reformen und die Unterstützung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu fördern. Erwartet werden Delegationen von etwa 60 Ländern und Organisationen.
