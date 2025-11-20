Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusHochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street schließt verhalten -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
SEMrush-Aktie schießt dank Milliardendeal hoch: Adobe gibt Übernahme bekannt. EU-Gericht urteilt zu Amazon-Status als sehr große Plattform. Europäische KI wird durch Milliarden-Kooperationen voran gebracht. Bayers Menopausen-Medikament Lynkuet in der EU zugelassen. Google greift ChatGPT mit verbessertem KI-Modell an. Daimler Truck-Aktie gewinnt: UBS bleibt neutral.
