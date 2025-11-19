Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteidigt Stellung am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 87,40 EUR.

Mit einem Kurs von 87,40 EUR zeigte sich die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,70 EUR zu. Bei 87,20 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,20 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.072 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 138,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 58,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (87,20 EUR). Mit einem Kursverlust von 0,23 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 125,44 EUR.

Am 04.11.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 293,13 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,03 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

