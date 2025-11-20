DAX23.384 +1,0%Est505.604 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 +0,8%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.999 +1,0%Euro1,1517 -0,2%Öl63,88 +0,4%Gold4.043 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T BASF BASF11 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- AMD, Novartis im Fokus
Top News
Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht! Nvidia sprengt alle Rekorde! Umsatzexplosion, hohe Margen und laut CEO Huang keine KI-Blase in Sicht!
Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Starke Investmentrendite

Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft

20.11.25 09:20 Uhr
Mutares-Aktie in Grün: Restlichen Steyr-Anteile veräußert | finanzen.net

Die Investmentgesellschaft Mutares hat sich von ihrer verbliebenden Beteiligung an Steyr Motors getrennt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
25,70 EUR -0,50 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Steyr Motors
35,30 EUR 1,20 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Münchener am Donnerstag mitteilten, platzierten sie den zuletzt noch gehaltenen Anteil von 23 Prozent am österreichischen Motorenbauer bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland.

Wer­bung

Mutares hatte Steyr im vierten Quartal 2022 übernommen und das Unternehmen dann im Oktober 2024 an die Börse gebracht. Ab März 2025 trennte sich die Gesellschaft dann schrittweise von weiteren Papieren. Mit der jetzigen Platzierung sei Mutares nun vollständig aus dem Aktionärskreis von Steyr Motors ausgestiegen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Für die Gesellschaft hat sich die Beteiligung an Steyr Motors, dessen Aktien zwischenzeitig von Rüstungsfantasie getrieben waren, gelohnt: Insgesamt sei über gesamte Haltedauer ein Bruttoerlös von 170 Millionen Euro erzielt worden, damit konnte Mutares den Angaben zufolge eine Investmentrendite (ROIC) "deutlich" über der eigenen Zielspanne erzielen.

Im XETRA-Handel notiert die Mutares-Aktie zeitweise 3,13 Prozent stärker bei 26,40 Euro.

/tav/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mutares

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mutares

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung