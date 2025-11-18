Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 88,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 87,55 EUR. Bei 88,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.089 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 87,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 0,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 125,44 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 293,13 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,03 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

