DAX23.857 -0,1%Est505.674 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursentwicklung

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag freundlich

17.11.25 09:22 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 91,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
90,55 EUR -1,25 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 91,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 91,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 716 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 125,44 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293,13 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen