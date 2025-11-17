Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 91,15 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 91,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 91,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 716 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 125,44 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293,13 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,03 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Nemetschek SE am 19.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert