Analystenkommentar

Nemetschek-Aktie rot: MWB Research sieht dennoch Gelegenheit

17.10.25 14:19 Uhr
Trotz Kursverlust: MWB Research sieht Kaufchance für Nemetschek-Aktie | finanzen.net

Die Aktien des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek haben ihre Verluste am Freitag nach einem positiven Analystenkommentar eingedämmt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
102,60 EUR -0,40 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt notierten sie via XETRA bei einem Kurs von 103,50 Euro noch 1,62 Prozent im Minus. Im Tief waren sie bis auf 102 Euro gefallen. Gleichwohl droht damit weiterhin, die Unterstützung bei 105 Euro zu brechen, sollte der Kurs sich bis zum Tagesende nicht noch etwas berappeln.

Experte Harald Hof vom Analysehaus MWB Research stufte die Papiere des MDAX-Konzerns nach dem zuletzt schwachen Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" nach oben.

Nemetschek baue seine Position als führender Anbieter von Bau- und Architektursoftware aus und erweitere seine KI-Kompetenzen durch die Übernahme von Firmus AI in den USA, erklärt der Experte. Im dritten Quartal dürfte das Unternehmen die Markterwartungen zudem etwas übertroffen haben.

Über die jüngste Geschäftsentwicklung wird Nemetschek am 4. November berichten.

/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

