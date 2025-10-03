Berenberg hebt Kursziel für Nemetschek und empfiehlt Kauf - Aktie zieht deutlich an
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 117 auf 125 Euro angehoben.
Werte in diesem Artikel
Die Nemetschek-Aktien werden zudem von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Nay Soe Naing wird optimistisch für die Anbieter von Bausoftware. KI sei ihr "Freund, kein Gegner". Das deutsche Milliardenprogramm biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig.
Die Nemetschek-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,63 Prozent fester bei 113,00 Euro.
