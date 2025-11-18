SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben.
Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche, SMA Solar, kehre wieder zu Profitabilität zurück, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
