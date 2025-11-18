DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.572 -0,6%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
Analyst optimistisch

SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro

18.11.25 20:06 Uhr
SMA Solar startet Comeback - Analysten schlagen Alarm für die Aktie auf der Kaufseite! | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
32,14 EUR 0,52 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarbranche, SMA Solar, kehre wieder zu Profitabilität zurück, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen scheine das Schlimmste hinter sich zu haben./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

