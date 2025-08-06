DAX 24.081 +0,7%ESt50 5.301 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.607 +0,0%Euro 1,1679 +0,2%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.377 +0,2%
SMA Solar Aktie

19,03 EUR -0,19 EUR -0,99 %
STU
Marktkap. 665,89 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
WKN A0DJ6J

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol wurde kopiert
Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Underperform

10:16 Uhr
SMA Solar Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
18,89 €		 Abst. Kursziel*:
-15,30%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
19,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,92%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

23.07.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
22.07.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
17.07.25 SMA Solar Verkaufen DZ BANK
09.07.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

