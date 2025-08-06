SMA Solar Aktie
Marktkap. 665,89 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Underperform
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
18,89 €
|Abst. Kursziel*:
-15,30%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
19,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,92%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
