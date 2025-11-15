DAX 23.761 -0,5%ESt50 5.658 -0,6%MSCI World 4.337 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1602 -0,2%Öl 64,39 +0,2%Gold 4.079 +0,0%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Die Aktie von Insmed konsolidiert die starken Q3-Zahlen aus und steht vor der Trendfolge! Die Aktie von Insmed konsolidiert die starken Q3-Zahlen aus und steht vor der Trendfolge!
SMA Solar Aktie

31,82 EUR +1,50 EUR +4,95 %
STU
Marktkap. 1,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
WKN A0DJ6J

ISIN DE000A0DJ6J9
ISIN DE000A0DJ6J9

Symbol SMTGF
Symbol SMTGF

Deutsche Bank AG

SMA Solar Hold

11:31 Uhr
SMA Solar Hold
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
31,82 EUR 1,50 EUR 4,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das dritte Quartal des Solar-Wechselrichterkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Hold

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,88 €		 Abst. Kursziel*:
-48,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-46,57%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

11:31 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar zieht am Montagvormittag deutlich an
finanzen.net SMA Solar veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt letztendlich zurück
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus
TraderFox Stocks in Action: Hensoldt, Siemens Energy, SMA Solar, Allianz und Bechtle.
TraderFox SMA Solar: Ist Besserung ab 2026 in Sicht? Metzler kam mit einer aggressiven Kaufstudie heraus!
EQS Group EQS-News: SMA Group delivers sales growth after nine months - earnings affected by one-time effects
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, buy
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
