WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Marktkap. 1,1 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
SMA Solar AG
32,94 EUR 1,74 EUR 5,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich zuvorderst um die Umbaumaßnahmen im Segment Home & Business Solutions (HBS) gedreht, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daneben sei es darum gegangen, ob die Dynamik im Geschäft mit Großprojekten zu halten ist./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,88 €		 Abst. Kursziel*:
26,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,40%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SMA Solar AG

15:46 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
13.11.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu SMA Solar AG

finanzen.net SMA Solar-Investition TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag leichter
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag billiger
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen
EQS Group EQS-News: SMA Group delivers sales growth after nine months - earnings affected by one-time effects
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, buy
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
