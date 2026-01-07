DAX25.403 ±-0,0%Est506.026 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.694 -0,2%Bitcoin79.830 +2,2%Euro1,1651 -0,2%Öl65,81 +2,4%Gold4.615 +0,4%
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten stabil -- Wall Street uneins -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Profil
Zahlenvorlage in Sicht

Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13.01.26 17:01 Uhr
Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Bank of America legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
47,35 EUR 0,41 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bank of America veröffentlicht am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of America im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,958 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 42,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of America für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 27,76 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,81 USD je Aktie, gegenüber 3,21 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 110,60 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 195,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Lowe R Llaguno / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bank of America Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bank of America Corp.

DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
