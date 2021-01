ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Bank of America nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Gebühren im Investment Banking seien höher als erwartet, schrieb Analyst Saul Martinez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umfang der Aktienrückkäufe liege ebenfalls über seiner Annahme. Die Einnahmen im Handelsgeschäft seien hingegen um zehn Prozent hinter seiner Schätzung zurückgeblieben./bek/he