Bank of America-Aktie steigt: Hohe Erträge treiben den Gewinn an
Sprudelnde Einnahmen haben der Bank of America im Sommer wie anderen Geldhäusern aus den USA überraschend viel Gewinn eingebracht.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal verdiente das Institut unter dem Strich rund 8,5 Milliarden US-Dollar (7,3 Mrd Euro) und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Zinsüberschuss und Aktienhandel wuchsen stärker als von Analysten erwartet. Die Bank of America-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 4,47 Prozent höher bei 52,33 US-Dollar.
Insgesamt kletterten die Erträge der Bank um elf Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar. Allein der Zinsüberschuss sprang im Jahresvergleich um neun Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar nach oben, und der Aktienhandel warf 14 Prozent höhere Erträge ab als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg gerechnet.
Zugleich legte die Bank of America weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück: Nach 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum waren es nun 1,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg der Risikovorsorge gerechnet.
/stw/mne/jha/
CHARLOTTE (dpa-AFX)
Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bank of America News
Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com, Lowe R Llaguno / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.04.2024
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.2021
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.2021
|Bank of America Neutral
|UBS AG
|14.10.2020
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.2020
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.04.2024
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.2021
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.2020
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.2020
|Bank of America Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.2019
|Bank of America Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2021
|Bank of America Neutral
|UBS AG
|15.04.2020
|Bank of America Neutral
|UBS AG
|04.04.2019
|Bank of America Hold
|HSBC
|02.01.2019
|Bank of America Equal Weight
|Barclays Capital
|02.01.2018
|Bank of America Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.12.2012
|Bank of America verkaufen
|JMP Securities LLC
|23.01.2012
|Bank of America verkaufen
|Independent Research GmbH
|27.10.2011
|Bank of America verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.10.2011
|Bank of America verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.09.2011
|Bank of America verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bank of America Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen