Index-Performance

Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag schwächer

15.10.25 15:57 Uhr
Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag schwächer | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in London aktuell.

Um 15:40 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 9.438,44 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,741 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 9.452,75 Punkten in den Handel, nach 9.452,77 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 9.395,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9.474,31 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,116 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9.277,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8.938,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8.249,28 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 14,27 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9.577,08 Punkten. Bei 7.544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 3,23 Prozent auf 11,99 GBP), WPP 2012 (+ 2,94 Prozent auf 3,50 GBP), Next (+ 2,85 Prozent auf 129,95 GBP), Land Securities Group (+ 2,30 Prozent auf 6,24 GBP) und Ashtead (+ 2,10 Prozent auf 52,56 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen easyJet (-3,29 Prozent auf 4,85 GBP), Entain (-3,00 Prozent auf 8,14 GBP), Metlen Energy Metals (-2,28 Prozent auf 42,90 EUR), Intermediate Capital Group (-1,81 Prozent auf 20,62 GBP) und Beazley (-1,72 Prozent auf 9,13 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 39.134.445 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 226,547 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

