AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Dienstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 127,48 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,48 GBP zu. Bei 128,08 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,24 GBP. Zuletzt wechselten via London 271.691 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,72 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 1,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Abschläge von 24,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,23 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen