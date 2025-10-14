DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.591 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1596 +0,2%Öl61,78 -2,5%Gold4.137 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Dienstagnachmittag

14.10.25 16:08 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 127,48 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
146,50 EUR -0,20 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,48 GBP zu. Bei 128,08 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,24 GBP. Zuletzt wechselten via London 271.691 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,72 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 1,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Abschläge von 24,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,23 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel

AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

