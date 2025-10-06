DAX 24.432 +0,2%ESt50 5.642 +0,2%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,25 -0,9%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.694 +0,1%Euro 1,1659 -0,5%Öl 65,56 +0,1%Gold 3.959 -0,1%
AstraZeneca Aktie

144,70 EUR -2,65 EUR -1,80 %
STU
127,54 GBP +0,28 GBP +0,22 %
LSE
Marktkap. 225,64 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

Bernstein Research

AstraZeneca Outperform

12:41 Uhr
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca PLC
144,70 EUR -2,65 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive und "klinisch hochsignifikante" Ergebnisse der Phase-3-Studie zu seinem experimentellen Blutdrucksenker Baxdrostat veröffentlicht, der über 24 Stunden als Monotherapie angewendet werde, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:41 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
06.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
