DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,82 +3,2%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie schießt zum Wochenstart nach oben Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie schießt zum Wochenstart nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
146,05 EUR -0,50 EUR -0,34 %
XETRA
126,89 GBP -0,93 GBP -0,73 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,61 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

UBS AG

AstraZeneca Buy

12:11 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
146,05 EUR -0,50 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14.200 Pence belassen. Matthew Weston bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Einigung mit der US-Regierung auf Preisnachlässe für bestimmte Medikamente im Gegenzug für Zollerleichterungen. Die Einigung sei positiv, doch brauche es noch mehr Details, um sie genau einschätzen zu können, schrieb der Experte. Insgesamt erschienen die finanziellen Folgen der Preisnachlässe beherrschbar./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
142,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
126,50 £		 Abst. Kursziel*:
12,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
126,89 £		 Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:11 AstraZeneca Buy UBS AG
09:06 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
06.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx Einigung erzielt AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
finanzen.net FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich leichter
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Kursabschlägen
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
MarketWatch AstraZeneca becomes latest drugmaker to strike deal with Trump. Its stock is climbing after hours.
Benzinga Trump Plans AstraZeneca Deal To Cut Drug Prices For Low-Income Americans
New York Times Trump to Announce a Drug Pricing Deal With AstraZeneca
Benzinga AstraZeneca Expands Virginia Investment To $4.5 Billion For Cancer, Obesity Drugs
Benzinga A Look Into AstraZeneca Inc&#39;s Price Over Earnings
PR Newswire Turbine Launches Collaboration with AstraZeneca, Leveraging Turbine's Virtual Disease Models to Rationalize ADC Discovery
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen