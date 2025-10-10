AstraZeneca Aktie
Marktkap. 227,61 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14.200 Pence belassen. Matthew Weston bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Einigung mit der US-Regierung auf Preisnachlässe für bestimmte Medikamente im Gegenzug für Zollerleichterungen. Die Einigung sei positiv, doch brauche es noch mehr Details, um sie genau einschätzen zu können, schrieb der Experte. Insgesamt erschienen die finanziellen Folgen der Preisnachlässe beherrschbar./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
142,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
126,50 £
|Abst. Kursziel*:
12,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
126,89 £
|Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,23 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
