UBS AG

AstraZeneca Buy

12:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14.200 Pence belassen. Matthew Weston bezieht sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Einigung mit der US-Regierung auf Preisnachlässe für bestimmte Medikamente im Gegenzug für Zollerleichterungen. Die Einigung sei positiv, doch brauche es noch mehr Details, um sie genau einschätzen zu können, schrieb der Experte. Insgesamt erschienen die finanziellen Folgen der Preisnachlässe beherrschbar./rob/mis/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

