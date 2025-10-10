HSBC Aktie
Marktkap. 196,91 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,86 £
|Abst. Kursziel*:
-0,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,86 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,60%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:56
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:56
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|11:56
|HSBC Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets