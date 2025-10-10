UBS AG

HSBC Neutral

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT

