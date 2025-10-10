DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,80 +3,1%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
HSBC Aktie

11,38 EUR -0,12 EUR -1,04 %
STU
9,86 GBP -0,08 GBP -0,80 %
LSE
Marktkap. 196,91 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

UBS AG

HSBC Neutral

11:56 Uhr
HSBC Neutral
HSBC Holdings plc
HSBC Holdings plc
11,38 EUR -0,12 EUR -1,04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Jason Napier zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zuversichtlich für die britischen Banken mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen. Er geht davon aus, dass sich die attraktiven Trends aus dem zweiten Quartal im dritten Jahresviertel fortgesetzt haben./edh/mne/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,86 £		 Abst. Kursziel*:
-0,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,86 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,60%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:56 HSBC Neutral UBS AG
10.10.25 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 HSBC Neutral UBS AG
06.10.25 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Vor Bilanzvorlage Erste Schätzungen: HSBC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: HSBC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt ab
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert mittags
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt HSBC auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 1120 Pence
Dow Jones Hang Seng Bank-Aktie mit Kurssprung: HSBC plant Milliardenübernahme
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 fällt letztendlich
Business Times Europe: Ferrari’s steepest fall drags Europe’s stocks, HSBC pulls parking brake
Zacks HSBC Considers Delisting of Hang Seng Bank Amid Strategic Shift
Zacks Here's Why HSBC (HSBC) is a Strong Value Stock
MarketWatch HSBC stock slumps after $14 billion bet on Hong Kong — at a hefty premium
Business Times HSBC is tackling Hong Kong’s commercial real estate crisis
Financial Times HSBC offers $13.6bn for 100% control of Hong Kong lender Hang Seng
Business Times HSBC plans to privatise Hang Seng at US$37 billion valuation
Business Times HSBC plans to take Hang Seng Bank private in US$37 billion deal
