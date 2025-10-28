HSBC Aktie
Marktkap. 205,38 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob am Mittwoch in seinem Resume des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen etwas an. Er attestierte der Bank bessere Ertragsaussichten, gerade im Zinsgeschäft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,30 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
10,50 £
|Abst. Kursziel*:
17,12%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,38 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|13:16
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|13:16
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|13:16
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.