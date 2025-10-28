DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
HSBC Aktie

12,10 EUR +0,18 EUR +1,51 %
STU
11,22 CHF +0,30 CHF +2,76 %
BRX
Marktkap. 205,38 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Barclays Capital

HSBC Overweight

08:01 Uhr
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 1200 auf 1230 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Aman Rakkar hob am Mittwoch in seinem Resume des Quartalsberichts seine Ergebnisschätzungen etwas an. Er attestierte der Bank bessere Ertragsaussichten, gerade im Zinsgeschäft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Overweight

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,30 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
10,50 £		 Abst. Kursziel*:
17,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Aman Rakkar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,38 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

13:16 HSBC Hold Deutsche Bank AG
08:01 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.25 HSBC Neutral UBS AG
28.10.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
28.10.25 HSBC Overweight Barclays Capital
