ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 1035 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der Großbank am Freitagabend in seiner Nachbetrachtung ein starkes drittes Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:26
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
