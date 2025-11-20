DAX 22.977 -1,3%ESt50 5.482 -1,6%MSCI World 4.209 -0,2%Top 10 Crypto 11,18 -7,8%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 71.742 -4,5%Euro 1,1520 -0,1%Öl 62,00 -1,9%Gold 4.034 -1,1%
HSBC Aktie

HSBC Aktien-Sparplan
11,80 EUR -0,14 EUR -1,17 %
STU
10,35 GBP -0,09 GBP -0,86 %
LSE
Marktkap. 203,93 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Deutsche Bank AG

HSBC Hold

11:26 Uhr
HSBC Hold
HSBC Holdings plc
11,80 EUR -0,14 EUR -1,17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Sorgen um den britischen Staatshaushalt belasteten schon zu lange die Bewertungen der hiesigen Banken und Spezialkreditgeber, schrieb Robert Noble in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Wahrscheinlich werde sich der Markt schon bald der Prüfung der Kapital- und Liquiditätsausstattung durch die britische Notenbank als dem nächsten Kurstreiber zuwenden, was für die Banken mit dem größten Inlandsengagement ein wesentlicher positiver Faktor sein könnte./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 HSBC Neutral UBS AG
30.10.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 HSBC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

