HSBC Aktie
Marktkap. 203,93 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HSBC von 950 auf 1050 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Sorgen um den britischen Staatshaushalt belasteten schon zu lange die Bewertungen der hiesigen Banken und Spezialkreditgeber, schrieb Robert Noble in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Wahrscheinlich werde sich der Markt schon bald der Prüfung der Kapital- und Liquiditätsausstattung durch die britische Notenbank als dem nächsten Kurstreiber zuwenden, was für die Banken mit dem größten Inlandsengagement ein wesentlicher positiver Faktor sein könnte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Hold
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
11,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,35 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Noble
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:26
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|HSBC Hold
|Deutsche Bank AG
