AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verzeichnet am Montagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 126,67 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 126,67 GBP ab. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 126,70 GBP ein. Bei 128,30 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190.522 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,41 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 32,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,23 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie.

