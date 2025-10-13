Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Quartalszahlen in Sicht

Johnson & Johnson gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Johnson & Johnson wird sich am 14.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,76 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Johnson & Johnson 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,72 Prozent auf 23,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson & Johnson noch 22,47 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,85 USD aus. Im Vorjahr waren 5,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 93,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 88,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net