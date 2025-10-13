Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Johnson & Johnson gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.
Werte in diesem Artikel
Johnson & Johnson wird sich am 14.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,76 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Johnson & Johnson 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,72 Prozent auf 23,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson & Johnson noch 22,47 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,85 USD aus. Im Vorjahr waren 5,79 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 93,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 88,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Johnson Johnson News
Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com
Nachrichten zu Johnson & Johnson
Analysen zu Johnson & Johnson
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2019
|JohnsonJohnson Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.2016
|JohnsonJohnson Hold
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|JohnsonJohnson Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.2016
|JohnsonJohnson Halten
|Independent Research GmbH
|21.01.2016
|JohnsonJohnson Halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.04.2018
|JohnsonJohnson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.2017
|JohnsonJohnson Sell
|BTIG Research
|20.05.2016
|JohnsonJohnson Sell
|Standpoint Research
|17.10.2012
|JohnsonJohnson verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.10.2012
|JohnsonJohnson sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen