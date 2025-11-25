Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend gesucht

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 207,39 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 207,39 USD nach oben. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 207,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 205,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 509.078 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Mit einem Kursverlust von 32,17 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte der von Ray Dalio gegründete Fonds in Q3 2025

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren abgeworfen