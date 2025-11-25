DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.906 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,46 -1,4%Gold4.132 -0,1%
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Profil
Johnson Johnson im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend gesucht

25.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend gesucht

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 207,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
179,20 EUR 1,04 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 207,39 USD nach oben. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 207,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 205,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 509.078 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD. Mit einem Kursverlust von 32,17 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Analysen zu Johnson & Johnson

