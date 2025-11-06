Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Dow Jones-Marktbericht

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Zum Handelsschluss stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,84 Prozent auf 46.912,30 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,817 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,452 Prozent auf 47.097,31 Punkte an der Kurstafel, nach 47.311,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47.359,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.787,44 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 1,65 Prozent zurück. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 46.694,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.193,12 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 43.729,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,66 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48.040,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1,84 Prozent auf 312,42 USD), Merck (+ 1,65 Prozent auf 85,78 USD), Coca-Cola (+ 0,80 Prozent auf 69,06 USD), JPMorgan Chase (+ 0,56 Prozent auf 313,42 USD) und Johnson Johnson (+ 0,52 Prozent auf 186,97 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5,31 Prozent auf 239,27 USD), NVIDIA (-3,65 Prozent auf 188,08 USD), Amazon (-2,86 Prozent auf 243,04 USD), McDonalds (-2,38 Prozent auf 298,41 USD) und Microsoft (-1,98 Prozent auf 497,10 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54.957.079 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net