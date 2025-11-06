DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,74 +0,3%Gold4.005 +0,6%
Heute im Fokus
Top News
Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus

aktualisiert 06.11.25 08:19 Uhr

GEA: Profitabler als erwartet - Ausblick bekräftigt. Deutsche Beteiligungs AG macht im Quartal nur knapp einen Gewinn. Tesla: Aktionäre entscheiden über Riesen-Aktienpaket für Musk. Henkel: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt. Heidelberg Materials: Gewinn über Erwartungen. DHL: Unerwartete Gewinnsteigerung - Margen verbessert.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls zulegen.

Die Hängepartie um die runde 24.000-Punkte-Marke dürfte sich fortsetzen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich weiterhin auf die laufende Bilanzsaison. Diese konnte dem Markt bisher keine entscheidenden Impulse liefern. "Der DAX bleibt weiter im Seitwärtstrend", zitiert dpa-AFX Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets.

Top Themen

Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
RheinmetallTeslaContinentalZalandoCommerzbankArmLucid

News-Ticker

Börsenchronik

05.11.25DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fest -- QUALCOMM, Arm, Snap, IonQ, AMC, Robinhood, Lucid, Novo Nordisk, BMW, Amazon, Rivian, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
04.11.25Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
03.11.25Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
31.10.25US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
30.10.25Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
