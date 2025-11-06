DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls zulegen. Die Hängepartie um die runde 24.000-Punkte-Marke dürfte sich fortsetzen. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich weiterhin auf die laufende Bilanzsaison. Diese konnte dem Markt bisher keine entscheidenden Impulse liefern. "Der DAX bleibt weiter im Seitwärtstrend", zitiert dpa-AFX Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets.





Anleger an Europas Börsen dürften sich am Donnerstag zurückhalten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie. "Die günstigen US-Konjunkturdaten haben die Sorgen um eine schwächere US-Wirtschaft erst einmal vertrieben und stützen die Stimmung", so ein Händler laut Dow Jones. Im Fokus der Anleger steht daneben auch weiterhin die Berichtssaison.





Die US-Börsen beendeten den Handel zur Wochenmitte höher. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 47.311,00 Punkten aus der Sitzung. Zum Start hatte er sich zunächst kaum bewegt und war im weiteren Verlauf zeitweise sogar knapp in die Verlustzone gerutscht, bevor er sich dann eindeutig für den Weg nach oben entschieden hatte.

Auch der NASDAQ Composite schloss den Mittwochshandel mit Gewinnen ab: Er legte um 0,65 Prozent auf 23.499,80 Punkte zu. Auch hier ging es - nach einem kaum bewegtem Start und einem kurzen Schwanken um die Nulllinie - erst im weiteren Handelsverlauf klar nach oben. Nach dem Rücksetzer vom Dienstag zeigten sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch fester. Im Fokus der Anleger standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die US-Privatwirtschaft im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen genießen derzeit besondere Aufmerksamkeit, da aufgrund der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung vorliegen. Darüber hinaus richtete sich das Interesse auf die weiterhin laufende Berichtssaison der Unternehmen, die am Mittwoch gemischte Nachrichten lieferte.