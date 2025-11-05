DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.572 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,55 -1,2%Gold3.986 +1,4%
Mitarbeiterbeteiligung

Zalando-Aktie gefragt: Neuer Aktienrückkauf für aktienbasierte Vergütung

05.11.25 20:17 Uhr
Der Online-Händler Zalando hat ein neues Aktienrückkaufprogramm für aktienbasierte Vergütungsprogramme beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
23,03 EUR 0,10 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es werden bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro erworben, wie Zalando am Mittwochabend nach Börsenschluss in Berlin mitteilte. Damit will der Konzern Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Angestellte und Vorstandsmitglieder erfüllen. Das Programm soll am 6. November 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Der Rückkauf erfolge über die Börse, hieß es weiter. Die Aktie legt auf Tradegate nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zeitweise um 2,47 Prozent zu und steht bei 23,21 Euro.

Am Donnerstag will der Konzern seine Quartalszahlen vorlegen.

BERLIN (dpa-AFX)

mehr Analysen