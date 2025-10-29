DAX24.284 ±0,0%Est505.722 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.018 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Neue Finanzspitze

Zalando-Aktie leichter: Anna Dimitrova wird zur CFO ab 1. Januar

29.10.25 09:56 Uhr
Zalando-Aktie schwächer: Anna Dimitrova übernimmt ab Januar CFO-Posten | finanzen.net

Der Online-Modehändler Zalando bekommt zum 1. Januar eine neue Finanzchefin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
26,00 EUR 0,05 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Zalando mitteilte, hat der DAX-Konzern Anna Dimitrova zur CFO ernannt. Dimitrova ist laut Mitteilung derzeit Group CFO bei der Deutschen Glasfaser. Zuvor hatte sie mehrere Führungspositionen bei der Vodafone Group, darunter CFO von Vodafone Deutschland und in der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller. Dimitrova bringe mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung und umfassende Expertise in allen Finanzbereichen mit, einschließlich M&A, Kapitalmarktarbeit und Investor Relations.

Co-CEO David Schröder, der seit März interimistisch die CFO-Aufgabe übernommen hatte, werde sich wieder voll auf seine Aufgaben als Co-CEO konzentrieren. Dimitrovas Vorgängerin Sandra Dembeck hatte ihren Ende Februar 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Im XETRA-Geschäft geben Zalando-Papiere am Mittwoch zwischenzeitlich um 0,77 Prozent nach auf 25,64 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Zalando BuyWarburg Research
14.10.2025Zalando BuyUBS AG
14.10.2025Zalando BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Zalando BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research
22.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
16.01.2025Zalando UnderperformBernstein Research
09.07.2024Zalando UnderperformBernstein Research

