Zalando-Aktie leichter: Anna Dimitrova wird zur CFO ab 1. Januar
Der Online-Modehändler Zalando bekommt zum 1. Januar eine neue Finanzchefin.
Werte in diesem Artikel
Wie Zalando mitteilte, hat der DAX-Konzern Anna Dimitrova zur CFO ernannt. Dimitrova ist laut Mitteilung derzeit Group CFO bei der Deutschen Glasfaser. Zuvor hatte sie mehrere Führungspositionen bei der Vodafone Group, darunter CFO von Vodafone Deutschland und in der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller. Dimitrova bringe mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung und umfassende Expertise in allen Finanzbereichen mit, einschließlich M&A, Kapitalmarktarbeit und Investor Relations.
Co-CEO David Schröder, der seit März interimistisch die CFO-Aufgabe übernommen hatte, werde sich wieder voll auf seine Aufgaben als Co-CEO konzentrieren. Dimitrovas Vorgängerin Sandra Dembeck hatte ihren Ende Februar 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.
Im XETRA-Geschäft geben Zalando-Papiere am Mittwoch zwischenzeitlich um 0,77 Prozent nach auf 25,64 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Zalando News
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Zalando
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.2025
|Zalando Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.2025
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.06.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.2025
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.2024
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen