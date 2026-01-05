DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.802 -0,1%Bitcoin74.974 +1,1%Euro1,1936 -0,9%Öl67,81 +0,2%Gold5.303 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: ASML ins Minus gedreht - Analystenkonferenz belastet

28.01.26 17:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.189,60 EUR -33,80 EUR -2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kursentwicklung)

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach Rekordhöhen infolge der Zahlen und Prognosen von ASML (ASML NV) sind die Aktien des Halbleiterbranchen-Ausrüsters am Mittwochnachmittag während der Analystenkonferenz zu dem vorgelegten Zahlenwerk ins Minus gedreht. Gleichzeitig ebbte am New Yorker Aktienmarkt die Auftakteuphorie im Techsektor etwas ab, was zusätzlich Druck auf die ASML-Papiere ausübte. Zuletzt verloren sie 2,3 Prozent auf gut 1.189 Euro. Seit Jahresanfang bedeutet dies noch immer ein Plus von 29 Prozent. Seit August 2025 hat sich der Wert fast verdoppelt.

Wer­bung

Analyst Matt Britzmann von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown hob den starken Auftragseingang hervor. Hier hätten die Niederländer die Erwartungen deutlich übertroffen und zudem erheblich stärker als die Wettbewerber. Damit seien die mittelfristigen Vorzeichen gut. Der Markt befinde sich in einem mehrjährigen Investitionszyklus, der durch wachsende Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und durch die notwendige Erneuerung von PCs sowie mobilen Geräten getragen werde. Allerdings habe der Kurs auch schon viel eingepreist. Die positive Stimmung eröffne zwar noch ein gewisses Potenzial, aber nicht mehr allzu viel./ajx/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ASML NV

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ASML NV

DatumRatingAnalyst
17:06ASML NV HaltenDZ BANK
11:01ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:01ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026ASML NV BuyUBS AG
23.01.2026ASML NV BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026ASML NV OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17:06ASML NV HaltenDZ BANK
09:11ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
26.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
14.01.2026ASML NV Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2020ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
22.07.2016ASML VerkaufenIndependent Research GmbH
01.04.2016ASML UnderperformBNP PARIBAS
21.01.2016ASML SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASML NV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen