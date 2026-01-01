DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +2,0%Nas23.802 -0,1%Bitcoin74.974 +1,1%Euro1,1936 -0,9%Öl67,81 +0,2%Gold5.303 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er Marke -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten

28.01.26 18:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.933,2 PKT -61,4 PKT -1,02%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Kursverluste bei den Aktien des Luxuskonzerns LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und letztlich auch beim Halbleiterbranchen-Ausrüster ASML (ASML NV) haben den EuroStoxx 50 am Mittwoch belastet. Der Druck nahm am Nachmittag durch die in New York etwas abflauende Euphorie im Technologiesektor zu, wo sich Anleger vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und nachbörslichen Geschäftszahlen einiger Tech-Schwergewichte offensichtlich nicht mehr allzu weit vorwagen wollten. Der Eurozonen-Leitindex beendete den Handel mit minus 1,02 Prozent auf seinem Tagestief von 5.933,20 Punkten.

Wer­bung

Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,52 Prozent auf 10.154,43 Zähler. Beim schweizerischen SMI stand ein Abschlag von 1,46 Prozent auf 13.023,81 Punkte zu Buche, hier belasteten Pharmawerte.

Eine Zinsänderung in den USA gilt als unwahrscheinlich, weshalb die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell um so mehr Beachtung finden sollten. "Interessant dürfte sein, ob noch bis Mai an der Zinsschraube gedreht wird", so Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG Markets. Denn dann wird "Powell die US-Notenbank verlassen und voraussichtlich durch einen Trump-Befürworter ersetzt werden."/ajx/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:30ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten
18:25Lithografie-Systeme: Rekordbuchungen für ASML wegen KI
18:12Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Tagestief - LVMH und ASML belasten
17:58Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus
17:48Geschäftgeheimnisse von o9 gestohlen? SAP stellt drei Führungskräfte frei
17:18ASML Q4 Results Reveal 'Insane' $46B Backlog
16:50Verdacht der Geldwäsche: Bundeskriminalamt: Aufsehenerregende Razzia bei der Deutschen Bank
16:50Porsche, Nao, Deutsche Bank, Powell, Videokonferenzen, Fifa - das war Mittwoch, 28.01.2026
mehr